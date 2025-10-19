Braderie La Ville Davy Quessoy

Braderie La Ville Davy Quessoy dimanche 19 octobre 2025.

Braderie

La Ville Davy 51 Rue de la Corderie Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Produits neufs et très bonnes affaires ! Animations familiales de 14h à 17h.

Petite restauration et buvette sur place. .

La Ville Davy 51 Rue de la Corderie Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 52 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Braderie Quessoy a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor