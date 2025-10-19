Braderie La Ville Davy Quessoy
Braderie La Ville Davy Quessoy dimanche 19 octobre 2025.
Braderie
La Ville Davy 51 Rue de la Corderie Quessoy Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19
Produits neufs et très bonnes affaires ! Animations familiales de 14h à 17h.
Petite restauration et buvette sur place. .
La Ville Davy 51 Rue de la Corderie Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 52 00
