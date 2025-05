BRADERIE RESSOURCERIE – Lodève, 20 mai 2025 07:00, Lodève.

Hérault

BRADERIE RESSOURCERIE 17 Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-20

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-20

En mai, la ressourcerie vous invite à sa grande braderie ! L’occasion de chiner meubles, vêtements, livres et objets du quotidien à petits prix, tout en faisant un geste pour la planète. Une ambiance conviviale pour une consommation plus responsable !

Braderie de la ressourcerie quand le mois de mai rime avec chiner!

À l’occasion du retour des beaux jours, la ressourcerie vous ouvre grand ses portes pour une grande braderie printanière placée sous le signe de la seconde main, de la convivialité et de la consommation responsable. Meubles, vêtements, vaisselle, objets insolites, livres, jouets et trouvailles en tout genre vous attendent à prix tout doux ! Une véritable caverne d’Ali Baba où chaque objet a une histoire et une seconde vie à offrir. .

17 Boulevard Jean Jaurès

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 9 84 57 10 25

English :

In May, the ressourcerie invites you to its big garage sale! It’s an opportunity to bargain for furniture, clothes, books and everyday objects at low prices, while doing your bit for the planet. A friendly atmosphere for more responsible consumption!

German :

Im Mai lädt die Ressourcenbank Sie zu ihrem großen Ausverkauf ein! Die Gelegenheit, nach Möbeln, Kleidung, Büchern und Alltagsgegenständen zu kleinen Preisen zu stöbern und dabei etwas für unseren Planeten zu tun. Eine gesellige Atmosphäre für einen verantwortungsvolleren Konsum!

Italiano :

A maggio, la ressourcerie vi invita al suo grande mercatino! È un’occasione per contrattare mobili, vestiti, libri e oggetti di uso quotidiano a prezzi bassi, facendo la propria parte per il pianeta. Il tutto in un’atmosfera amichevole che favorisce un consumo più responsabile!

Espanol :

En mayo, la ressourcerie te invita a su gran venta de garaje Es una gran oportunidad para regatear muebles, ropa, libros y artículos de uso cotidiano a precios bajos, al tiempo que aportas tu granito de arena al planeta. Todo ello en un ambiente agradable y propicio a un consumo más responsable

L’événement BRADERIE RESSOURCERIE Lodève a été mis à jour le 2025-05-07 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC