BRADERIE Roujan
BRADERIE Roujan mercredi 12 novembre 2025.
BRADERIE
1 Place de la Mairie Roujan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Braderie de 10h à 17h à la salle du Peuple organisé par le CCAS Pluricommunal. Vente de pâtisseries et de Mets salés.
.
1 Place de la Mairie Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 01 45
English :
Braderie from 10am to 5pm at the Salle du Peuple organized by the CCAS Pluricommunal. Sale of pastries and savouries.
German :
Ausverkauf von 10 bis 17 Uhr in der Salle du Peuple, organisiert vom CCAS Pluricommunal. Verkauf von Gebäck und herzhaften Speisen.
Italiano :
Braderie dalle 10.00 alle 17.00 presso la Salle du Peuple organizzata dal CCAS Pluricommunal. Vendita di dolci e salatini.
Espanol :
Braderie de 10h a 17h en la Salle du Peuple organizada por la CCAS Pluricommunal. Venta de bollería y productos salados.
L’événement BRADERIE Roujan a été mis à jour le 2025-10-29 par 34 OT AVANT-MONTS