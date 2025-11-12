BRADERIE

1 Place de la Mairie Roujan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Braderie de 10h à 17h à la salle du Peuple organisé par le CCAS Pluricommunal. Vente de pâtisseries et de Mets salés.

.

1 Place de la Mairie Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 01 45

English :

Braderie from 10am to 5pm at the Salle du Peuple organized by the CCAS Pluricommunal. Sale of pastries and savouries.

German :

Ausverkauf von 10 bis 17 Uhr in der Salle du Peuple, organisiert vom CCAS Pluricommunal. Verkauf von Gebäck und herzhaften Speisen.

Italiano :

Braderie dalle 10.00 alle 17.00 presso la Salle du Peuple organizzata dal CCAS Pluricommunal. Vendita di dolci e salatini.

Espanol :

Braderie de 10h a 17h en la Salle du Peuple organizada por la CCAS Pluricommunal. Venta de bollería y productos salados.

L’événement BRADERIE Roujan a été mis à jour le 2025-10-29 par 34 OT AVANT-MONTS