Braderie Sacrés Coeurs 2026 Quartier Villeneuve, Sud gare Rennes
dimanche 27 septembre 2026 · Quartier Villeneuve, Sud gare · Rennes
Informations pratiques
Braderie Sacrés Coeurs 2026 Quartier Villeneuve, Sud gare Rennes Dimanche 27 septembre, 08h00 Ille-et-Vilaine
8€ les 2 ml
Dimanche 27 septembre 2026 de 8h à 18h. La traditionnelle braderie des Sacrés Coeurs. Dans le quartier sud gare, plus de 500 exposants présents.
### Braderie des Sacrés Coeurs
### Informations pour les exposants:
### Inscriptions à la salle paroissiale, rue Ginguené, sur le parvis de l’église. Présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
### Tarif: 8€ les 2 ml
### Paiement par carte, chèque ou en cash
### Les mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25/09 de 8h30 à 13h et de 16h à 19h.
### Le samedi 26 de 8h30 à 13h.
### Le dimanche 27, ouverture des rues à partir de 6h. Tous les véhicules devront être sortis du périmètre de la braderie à 8h. Fermeture de la braderie à 18h.
### Restauration rapide toute la journée.
### Animation musicale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-27T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T18:00:00.000+02:00
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Comitevilleneuvemadeleine@gmail.com
Quartier Villeneuve, Sud gare Rue Ginguené Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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