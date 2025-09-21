Braderie Saint-Dié-des-Vosges

Braderie Saint-Dié-des-Vosges dimanche 21 septembre 2025.

Braderie

Centre ville Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 06:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-21

La Braderie de Saint-Dié-des-Vosges revient chaque troisième dimanche de septembre. Plusieurs centaines de commerçant non-sédentaire investiront le centre ville dès l’aube pour vous permettre de satisfaire votre soif de bonnes affaires !Tout public

0 .

Centre ville Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66

English :

The Braderie de Saint-Dié-des-Vosges returns every third Sunday in September. Hundreds of non-sedentary traders will take over the town center at dawn to satisfy your thirst for bargains!

German :

Die Braderie von Saint-Dié-des-Vosges findet jeden dritten Sonntag im September statt. Mehrere hundert nicht sesshafte Händler werden ab dem Morgengrauen das Stadtzentrum erobern, damit Sie Ihren Durst nach Schnäppchen stillen können!

Italiano :

La Braderie di Saint-Dié-des-Vosges torna ogni terza domenica di settembre. Centinaia di commercianti non sedentari invaderanno il centro città all’alba per soddisfare la vostra sete di occasioni!

Espanol :

La Braderie de Saint-Dié-des-Vosges vuelve cada tercer domingo de septiembre. Cientos de comerciantes no sedentarios tomarán el centro de la ciudad al amanecer para saciar su sed de gangas

L’événement Braderie Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-08-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES