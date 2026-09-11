Informations pratiques

Saint-Lô

Braderie

21 Rue de l’Yser Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07 16:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Rendez-vous le mercredi 7 octobre dans les locaux du Secours Populaire, 21 rue de l’Yser

De 14h à 16h30. .

21 Rue de l’Yser Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 56 02 32

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English : Braderie

L’événement Braderie Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô