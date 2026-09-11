AGENDA · Saint-Lô
Braderie Saint-Lô
mercredi 7 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Braderie
21 Rue de l’Yser Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 16:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Rendez-vous le mercredi 7 octobre dans les locaux du Secours Populaire, 21 rue de l’Yser
De 14h à 16h30. .
21 Rue de l’Yser Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 56 02 32
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English : Braderie
L’événement Braderie Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô
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