Braderie Saint Pierre Saint-Laurent-de-la-Prée

Braderie Saint Pierre Saint-Laurent-de-la-Prée dimanche 31 août 2025.

Braderie Saint Pierre

route Impériale Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Le mètre linéaire pour les exposants.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

1ère édition de la Braderie Saint Pierre, vide-grenier organisé par les habitants de la route Impériale de Saint-Laurent-de-la-Prée.

route Impériale Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 67 84 20 braderiesaintpierre@gmail.com

English : Saint Pierre Street Market

First edition of the Braderie Saint Pierre, a flea market organised by the residents of Route Impériale in Saint-Laurent-de-la-Prée.

German : Saint-Pierre-Straßenverkauf

1. Ausgabe der Braderie Saint Pierre, einem Flohmarkt, der von den Anwohnern der Route Impériale in Saint-Laurent-de-la-Prée organisiert wird.

Italiano : BRADERIE SAINT PIERRE

prima edizione della Braderie Saint Pierre, una vendita di garage organizzata dagli abitanti della Route Impériale di Saint-Laurent-de-la-Prée.

Espanol : BRADERIE SAINT PIERRE

1ª edición de la Braderie Saint Pierre, venta de garaje organizada por los vecinos de la Route Impériale de Saint-Laurent-de-la-Prée.

