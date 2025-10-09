BRADERIE SAINT-VINCENT DE PAUL Clermont-l’Hérault

BRADERIE SAINT-VINCENT DE PAUL Clermont-l’Hérault jeudi 9 octobre 2025.

BRADERIE SAINT-VINCENT DE PAUL

Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

Le Foyer Saint-Vincent de Paul organise sa braderie.

Le Foyer Saint-Vincent de Paul organise sa braderie.

Vêtements, linge de maison, petit électroménager, chaussures, bibelots, livres à petit prix. .

Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 37 45

English :

The Foyer Saint-Vincent de Paul organizes its garage sale.

German :

Das Foyer Saint-Vincent de Paul organisiert seinen Ausverkauf.

Italiano :

Il Foyer Saint-Vincent de Paul organizza la sua vendita di garage.

Espanol :

El Foyer Saint-Vincent de Paul organiza su venta de garaje.

L’événement BRADERIE SAINT-VINCENT DE PAUL Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS