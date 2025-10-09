BRADERIE SAINT-VINCENT DE PAUL Clermont-l’Hérault
Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault
Le Foyer Saint-Vincent de Paul organise sa braderie.
Vêtements, linge de maison, petit électroménager, chaussures, bibelots, livres à petit prix. .
Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 37 45
English :
The Foyer Saint-Vincent de Paul organizes its garage sale.
German :
Das Foyer Saint-Vincent de Paul organisiert seinen Ausverkauf.
Italiano :
Il Foyer Saint-Vincent de Paul organizza la sua vendita di garage.
Espanol :
El Foyer Saint-Vincent de Paul organiza su venta de garaje.
