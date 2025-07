BRADERIE SAINTE-ELISABETH Rue du Lac Onega et les rues adjacentes – Rennes Rennes

BRADERIE SAINTE-ELISABETH Rue du Lac Onega et les rues adjacentes – Rennes Rennes dimanche 6 juillet 2025.

Gratuit

La braderie Sainte-Elisabeth est une braderie familiale, calme où chacun peut trouver son bonheur.

La braderie est ouverte aux habitants uniquement (professionnels s’abstenir).

L’association Au P’tit Blosneur propose également une buvette avec les habitants du quartier.

