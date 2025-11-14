Braderie Secours Catholique Grande Salle de Chaussand Yssingeaux
Braderie Secours Catholique
Durant 2 jours, vous allez pouvoir chiner jeux, jouets, livres, CD, DVD, vaisselle, vêtements, linge de maison…
English :
For 2 days, you’ll be able to bargain for games, toys, books, CDs, DVDs, crockery, clothes, household linen…
German :
Zwei Tage lang können Sie auf die Suche gehen: Spiele, Spielzeug, Bücher, CDs, DVDs, Geschirr, Kleidung, Heimtextilien…
Italiano :
Per 2 giorni, potrete contrattare giochi, giocattoli, libri, CD, DVD, stoviglie, vestiti, biancheria per la casa, ecc.
Espanol :
Durante 2 días, podrá regatear en juegos, juguetes, libros, CD, DVD, vajilla, ropa, ropa de hogar, etc.
