Braderie solidaire Place de l’Europe Baume-les-Dames

Braderie solidaire

Place de l’Europe Ecole de la prairie Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-02 12:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Vente de vêtements d’occasion organisée au profit d’une œuvre caritative.

Dépose de vêtements propres et en bon état le Jeudi 30 avril à partir de 9h.

La vente s’effectuera le samedi et le dimanche. .

Place de l’Europe Ecole de la prairie Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 75 10

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English : Braderie solidaire

L’événement Braderie solidaire Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS