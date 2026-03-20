Braderie solidaire Place de l’Europe Baume-les-Dames
Braderie solidaire Place de l’Europe Baume-les-Dames vendredi 1 mai 2026.
Braderie solidaire
Place de l’Europe Ecole de la prairie Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-02 12:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Vente de vêtements d’occasion organisée au profit d’une œuvre caritative.
Dépose de vêtements propres et en bon état le Jeudi 30 avril à partir de 9h.
La vente s’effectuera le samedi et le dimanche. .
Place de l’Europe Ecole de la prairie Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 75 10
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English : Braderie solidaire
L’événement Braderie solidaire Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS