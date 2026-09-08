Braderie solidaire Place de l’Europe Baume-les-Dames
samedi 10 octobre 2026 · Place de l'Europe · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Braderie solidaire
Place de l’Europe Ancienne école de la prairie Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 13:30:00
fin : 2026-10-10 17:30:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Vente de vêtements d’occasion organisée au profit d’une œuvre caritative.
Dépose de vêtements propres et en bon état le vendredi 9 octobre à partir de 9h.
La vente s’effectuera le samedi et le dimanche. .
Place de l’Europe Ancienne école de la prairie Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 75 10
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English : Braderie solidaire
L’événement Braderie solidaire Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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