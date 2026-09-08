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Braderie solidaire Place de l’Europe Baume-les-Dames

samedi 10 octobre 2026 · Place de l'Europe · Baume-les-Dames

Braderie solidaire Place de l’Europe Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Place de l'Europe
Adresse
Ancienne école de la prairie
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Baume-les-Dames

Braderie solidaire

Place de l’Europe Ancienne école de la prairie Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 13:30:00
fin : 2026-10-10 17:30:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

Vente de vêtements d’occasion organisée au profit d’une œuvre caritative.
Dépose de vêtements propres et en bon état le vendredi 9 octobre à partir de 9h.
La vente s’effectuera le samedi et le dimanche.   .

Place de l’Europe Ancienne école de la prairie Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 75 10 

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English : Braderie solidaire

L’événement Braderie solidaire Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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