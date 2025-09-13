Braderie solidaire, brocante et vide-greniers Coudeville-sur-Mer

Braderie solidaire, brocante et vide-greniers Coudeville-sur-Mer samedi 13 septembre 2025.

Braderie solidaire, brocante et vide-greniers

Coudeville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

Braderie solidaire au profit de l’association Ensemble Apaisons Les Douleurs D’Océane.

Le week-end du 6 et 7 septembre et le week-end du 13 et 14 septembre 2025 de 10h à 18h

Boissons sur place.

Parking fléché. .

Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 17 93 46 89 sco50@sfr.fr

English : Braderie solidaire, brocante et vide-greniers

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Braderie solidaire, brocante et vide-greniers Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Granville Terre et Mer