Braderie solidaire, brocante et vide-greniers Coudeville-sur-Mer

Coudeville-sur-Mer Manche
Début : Samedi Samedi 2025-09-13
fin : 2025-09-14
2025-09-13
Braderie solidaire au profit de l’association Ensemble Apaisons Les Douleurs D’Océane.
Le week-end du 6 et 7 septembre et le week-end du 13 et 14 septembre 2025 de 10h à 18h
Boissons sur place.
Parking fléché. .
Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 17 93 46 89 sco50@sfr.fr
English : Braderie solidaire, brocante et vide-greniers
