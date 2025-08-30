BRADERIE SOLIDAIRE CLE’M LA VIE place d’armes Rieumes

place d’armes HALLE AUX MARCHANDS Rieumes Haute-Garonne

Début : 2025-08-30 09:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-30

L’association Cle’m La Vie organise sa Grande Braderie Solidaire les samedi 30 & dimanche 31 août !

L’occasion de venir faire de bonnes affaires tout en soutenant une belle cause.

Tous les bénéfices seront reversés pour soutenir les actions de Cle’m La Vie.

Vous y trouverez vêtements bébé et .

place d’armes HALLE AUX MARCHANDS Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 80 25

English :

The « Cle’m La Vie » association is organizing its Grande Braderie Solidaire on Saturday August 30 & Sunday August 31!

It’s a great opportunity to get in on the bargain and support a worthy cause.

German :

Der Verein « Cle’m La Vie » veranstaltet am Samstag, den 30. und Sonntag, den 31. August seinen großen Solidaritätsbasar!

Die Gelegenheit, ein Schnäppchen zu machen und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen.

Italiano :

L’associazione benefica « Cle’m La Vie » organizza la sua « Grande Braderie Solidaire » sabato 30 e domenica 31 agosto!

Questa è l’occasione per fare un affare e allo stesso tempo sostenere una causa meritevole.

Espanol :

La asociación benéfica « Cle’m La Vie » organiza su « Grande Braderie Solidaire » el sábado 30 y el domingo 31 de agosto

Esta es su oportunidad de participar en la ganga y apoyar al mismo tiempo una causa digna.

