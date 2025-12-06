Braderie solidaire de Noël Local du Secours Populaire Dormans
Braderie solidaire de Noël Local du Secours Populaire Dormans samedi 6 décembre 2025.
Braderie solidaire de Noël
Local du Secours Populaire 10 bis rue du Chemin du Gault Dormans Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-06
Tout public
Rendez-vous les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025 pour la Braderie solidaire de Noël du Secours populaire français de Dormans vêtements, jouets, livres, vaisselle et autres trouvailles … au château de Dormans. .
Local du Secours Populaire 10 bis rue du Chemin du Gault Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 44 73 48 65
