Braderie solidaire de Noël Secours populaire Saint-Médard-en-Jalles samedi 22 novembre 2025.
Braderie solidaire de Noël Samedi 22 novembre, 09h00
entrée libre
Début : 2025-11-22T09:00:00 – 2025-11-22T16:00:00
Fin : 2025-11-22T09:00:00 – 2025-11-22T16:00:00
- Jeux, jouets neufs et de seconde main ;
- Légo, Playmobil… ;
- livres, CD, DVD ;
- vêtements neufs et de seconde main ;
- chaussures ;
- linge de maison ;
- vaisselle ;
- puériculture ;
- audiovisuel ;
- petit électroménager ;
- bijoux ;
- brocante.
Secours populaire 26, rue aurel chazeau – 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « comite-spf-stmedard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 46 52 28 »}]
Participez et soutenez notre action
