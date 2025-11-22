Braderie solidaire de Noël Secours populaire Saint-Médard-en-Jalles

Braderie solidaire de Noël Samedi 22 novembre, 09h00 Secours populaire Gironde

entrée libre

Jeux, jouets neufs et de seconde main ;

Légo, Playmobil… ;

livres, CD, DVD ;

vêtements neufs et de seconde main ;

chaussures ;

linge de maison ;

vaisselle ;

puériculture ;

audiovisuel ;

petit électroménager ;

bijoux ;

brocante.

Secours populaire 26, rue aurel chazeau – 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « comite-spf-stmedard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 46 52 28 »}]

Participez et soutenez notre action

