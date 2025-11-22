Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie solidaire de Noël Secours populaire Saint-Médard-en-Jalles samedi 22 novembre 2025.

Braderie solidaire de Noël Samedi 22 novembre, 09h00 Secours populaire Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-22T09:00:00 – 2025-11-22T16:00:00
Fin : 2025-11-22T09:00:00 – 2025-11-22T16:00:00

  • Jeux, jouets neufs et de seconde main ;
  • Légo, Playmobil… ;
  • livres, CD, DVD ;
  • vêtements neufs et de seconde main ;
  • chaussures ;
  • linge de maison ;
  • vaisselle ;
  • puériculture ;
  • audiovisuel ;
  • petit électroménager ;
  • bijoux ;
  • brocante.

Secours populaire 26, rue aurel chazeau – 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « comite-spf-stmedard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 46 52 28 »}]
