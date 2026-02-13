Braderie solidaire de printemps du Secours catholique, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Braderie solidaire de printemps du Secours catholique Samedi 28 mars, 09h00 Pôle Simone Veil Gironde

Ouvert à toutes et à tous sans condition d’âge.

Tarifs solidaires, bas et attractifs

Début : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Vente à prix modiques de :

Vêtements de printemps – été.

Bric à brac (vaisselle, petit électroménager, livres, bagagerie…).

Puériculture.

Les articles exposés sont issus de dons.

Ils ont été remis en état par nos bénévoles.

La totalité des recettes est destinée à financer des actions de solidarité du Secours catholique-Caritas France.

Pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Medard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « stmedardenjalles@secours-catholique.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 58 27 »}]

