Braderie solidaire de printemps du Secours catholique, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
Braderie solidaire de printemps du Secours catholique, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles samedi 28 mars 2026.
Braderie solidaire de printemps du Secours catholique Samedi 28 mars, 09h00 Pôle Simone Veil Gironde
Ouvert à toutes et à tous sans condition d’âge.
Tarifs solidaires, bas et attractifs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T09:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
Vente à prix modiques de :
- Vêtements de printemps – été.
- Bric à brac (vaisselle, petit électroménager, livres, bagagerie…).
- Puériculture.
Les articles exposés sont issus de dons.
Ils ont été remis en état par nos bénévoles.
La totalité des recettes est destinée à financer des actions de solidarité du Secours catholique-Caritas France.
Pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Medard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « stmedardenjalles@secours-catholique.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 58 27 »}]
Braderie solidaire de : vêtements # bric à brac # puériculture
Parentalité : Secours catholique