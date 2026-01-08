Braderie solidaire d’Hiver Château de Dormans Dormans
Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-02-07 09:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-07
Tout public
Rendez-vous les samedi 7 et dimanche 8 février 2026 pour la Braderie solidaire d’Hiver du Secours populaire français de Dormans vêtements, jouets, livres, vaisselle et autres trouvailles … Au château de Dormans. .
Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 44 73 48 65
English : Braderie solidaire d’Hiver
