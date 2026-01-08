Braderie solidaire d’Hiver Château de Dormans Dormans

Braderie solidaire d’Hiver

Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Tout public

Rendez-vous les samedi 7 et dimanche 8 février 2026 pour la Braderie solidaire d’Hiver du Secours populaire français de Dormans vêtements, jouets, livres, vaisselle et autres trouvailles … Au château de Dormans. .

Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 44 73 48 65

English : Braderie solidaire d’Hiver

