Braderie solidaire d’hiver du Secours Populaire Mutzig

Braderie solidaire d’hiver du Secours Populaire

8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-26 14:00:00

fin : 2026-01-29 17:00:00

Date(s) :

2026-01-26 2026-01-29

Le Secours Populaire du Bas-Rhin vous invite à sa braderie solidaire spéciale vêtements d’hiver .

Rendez-vous lundi 26 et jeudi 29 janvier, de 14 h à 17 h à la salle des associations de Mutzig.

Retrouvez des articles pour adultes et pour enfants

– vêtements

– accessoires

– chaussures

Ouvert à tous. Pensez à amener vos sacs !

Pas d’action sans don. .

8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 88 65 10

English :

