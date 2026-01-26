Braderie solidaire d’hiver du Secours Populaire Mutzig
Braderie solidaire d’hiver du Secours Populaire
8 rue Antoine Wagner Mutzig Bas-Rhin
Début : Jeudi 2026-01-26 14:00:00
fin : 2026-01-29 17:00:00
Le Secours Populaire du Bas-Rhin vous invite à sa braderie solidaire spéciale vêtements d’hiver .
Rendez-vous lundi 26 et jeudi 29 janvier, de 14 h à 17 h à la salle des associations de Mutzig.
Retrouvez des articles pour adultes et pour enfants
– vêtements
– accessoires
– chaussures
Ouvert à tous. Pensez à amener vos sacs !
Pas d’action sans don. .
8 rue Antoine Wagner Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 88 65 10
