Braderie Solidaire du Secours Catholique Morcenx-la-Nouvelle
Braderie Solidaire du Secours Catholique
16 avenue Gambetta Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Braderie du Secours Catholique,
de 9H à 17H sans interruption.
Vêtements, vaisselle, jouets, mobilier
Ne manquez pas de soutenir cette association sociale.
16 avenue Gambetta Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 58 89 09
English :
Braderie du Secours Catholique,
9 a.m. to 5 p.m. non-stop.
Clothes, crockery, toys, furniture
