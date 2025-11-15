Braderie solidaire du Secours Populaire Secours Populaire Nexon
Braderie solidaire du Secours Populaire Secours Populaire Nexon samedi 15 novembre 2025.
Braderie solidaire du Secours Populaire
Secours Populaire 28 Avenue Charles de Gaulle Nexon Haute-Vienne
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Venez chiner bazar, jouets, livres, vêtements, linges neufs et autres trouvailles. .
Secours Populaire 28 Avenue Charles de Gaulle Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 20 00
