Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie solidaire du Secours Populaire Secours Populaire Nexon

Braderie solidaire du Secours Populaire

Braderie solidaire du Secours Populaire Secours Populaire Nexon samedi 15 novembre 2025.

Braderie solidaire du Secours Populaire

Secours Populaire 28 Avenue Charles de Gaulle Nexon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Venez chiner bazar, jouets, livres, vêtements, linges neufs et autres trouvailles.   .

Secours Populaire 28 Avenue Charles de Gaulle Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 20 00 

English : Braderie solidaire du Secours Populaire

German : Braderie solidaire du Secours Populaire

Italiano :

Espanol : Braderie solidaire du Secours Populaire

L’événement Braderie solidaire du Secours Populaire Nexon a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus