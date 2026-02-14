Braderie solidaire du Secours populaire, Secours populaire, Saint-Médard-en-Jalles

Braderie solidaire du Secours populaire Samedi 11 avril, 09h00 Secours populaire Gironde

Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:00:00+02:00

Vous trouverez :

Vêtements neufs et seconde main (femme/homme, enfant).

Jeux, jouets neufs et seconde main.

Playmobil, lego.

Livres,CD,DVD.

Linge de maison, puériculture, vaisselle.

Petit électroménager.

Bijoux, brocante … et plein de surprises.

Secours populaire 26, rue Aurel Chazeau – 33160Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 64 46 52 28 comite-spf-stmedard@orange.fr

En participant à cette braderie, vous soutenez nos actions