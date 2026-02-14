Braderie solidaire du Secours populaire, Secours populaire, Saint-Médard-en-Jalles
Braderie solidaire du Secours populaire, Secours populaire, Saint-Médard-en-Jalles samedi 11 avril 2026.
Braderie solidaire du Secours populaire Samedi 11 avril, 09h00 Secours populaire Gironde
Ouvert à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:00:00+02:00
Vous trouverez :
- Vêtements neufs et seconde main (femme/homme, enfant).
- Jeux, jouets neufs et seconde main.
- Playmobil, lego.
- Livres,CD,DVD.
- Linge de maison, puériculture, vaisselle.
- Petit électroménager.
- Bijoux, brocante … et plein de surprises.
Secours populaire 26, rue Aurel Chazeau – 33160Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 46 52 28 »}, {« type »: « email », « value »: « comite-spf-stmedard@orange.fr »}]
En participant à cette braderie, vous soutenez nos actions