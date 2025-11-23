Braderie Solidaire Halle Martenot Rennes

Braderie Solidaire Halle Martenot Rennes dimanche 23 novembre 2025.

Braderie Solidaire Halle Martenot Rennes Dimanche 23 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dimanche 23 novembre de 9h à 18h – Halle Martenot Place des Lices à Rennes. De nombreux articles et objets à petits prix. Cette braderie est organisée par la délégation APF France handicap d’Ille-et…

**Venez nous rejoindre à la Halle Martenot.

**

De nombreux articles et objets vous seront proposés à petits prix : vêtements, cuir, livres, chaussures, etc.

Les exposants sont exclusivement des bénévoles de l’association. Cette braderie est organisée par la délégation APF France handicap d’Ille-et-Vilaine.

Le bénéfice de cette braderie permettra de financer les activités et missions proposées par l’association.

> Plus d’informations sur ille-et-vilaine.apf-francehandicap.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-23T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T18:00:00.000+01:00

1

0299842666 dd.35@apf.asso.fr https://ille-et-vilaine.apf-francehandicap.org/

Halle Martenot Place des Lices Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine