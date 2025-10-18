Braderie Solidaire Les Canaux X UAMEP X Emmaüs Défi La maison des canaux Paris

Braderie Solidaire Les Canaux X UAMEP X Emmaüs Défi La maison des canaux Paris samedi 18 octobre 2025.

Qui a dit que la mode et la solidarité ne faisaient pas bon ménage ?

Le 18 octobre, Les Canaux vous invitent à sa Braderie Solidaire, un événement incontournable du parcours “Consommation circulaire” de la Semaine des Autres Modes. Fun, stylée et 100 % engagée, cette journée prouve qu’une mode tendance peut aussi être responsable et accessible.

Pour sa troisième édition, Les Canaux s’associent avec Emmaüs Défi association engagée aux côtés des personnes en grande précarité, grâce aux dons et achats solidaires de seconde main.

De 12h à 18h, Emmaüs Défi transformera la Maison des Canaux en paradis des bonnes affaires : fripes, accessoires et trésors de seconde main pour toute la famille, au kilo ou à l’unité.

INFOS PRATIQUES :

Au programme (entrée libre) :

12h-18h : vêtements et accessoires de seconde main à prix mini avec Emmaüs Défi

14h-17h : atelier “clean tes baskets” avec Sneak’coeurz

14h-17h : animation-quiz “les dessous du textile” avec La Fresque du Textile

15h-17h30 : concerts au bord de l’eau avec le CaféZoïde

Et toute la journée, une buvette animée par la coopérative Vinoemotion

La Maison des Canaux, 6 Quai de la Seine, 75019 Paris

Vêtements de seconde main, ateliers, concerts, buvette, la Braderie des Canaux est de retour !

Le samedi 18 octobre 2025

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

La maison des canaux 6, quai de Seine 75019 Paris

https://lescanaux.com/les-canaux-ressources/les-canaux-braderie-solidaire-x-uamep/ https://www.facebook.com/lescanaux/ https://www.facebook.com/lescanaux/