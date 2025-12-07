Braderie solidaire MIAA Centre Mercoeur Paris
Braderie solidaire MIAA Centre Mercoeur Paris dimanche 7 décembre 2025.
Vêtements, accessoires de mode et décoration, en provenance de tournages de films ! Bar et restauration sur place !
Comme chaque année, l’association MIAA organise une grande braderie solidaire. Vêtements, accessoires de mode et décoration – En provenance de tournages de films ! Bar et restauration sur place !
Le dimanche 07 décembre 2025
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-07T11:00:00+01:00
fin : 2025-12-07T19:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-07T10:00:00+02:00_2025-12-07T18:00:00+02:00
Centre Mercoeur 5, cité de souzy 75011 Paris
https://miaa.fr/ braderiemiaa@gmail.com https://www.facebook.com/associationmiaa https://www.facebook.com/associationmiaa