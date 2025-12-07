Braderie solidaire MIAA Centre Mercoeur Paris

Vêtements, accessoires de mode et décoration, en provenance de tournages de films ! Bar et restauration sur place !

Comme chaque année, l’association MIAA organise une grande braderie solidaire. Vêtements, accessoires de mode et décoration – En provenance de tournages de films ! Bar et restauration sur place !

Le dimanche 07 décembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Centre Mercoeur 5, cité de souzy 75011 Paris

https://miaa.fr/ braderiemiaa@gmail.com https://www.facebook.com/associationmiaa