Braderie solidaire Recyclerie Orgelet
Braderie solidaire Recyclerie Orgelet vendredi 24 avril 2026.
Braderie solidaire
Recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
Braderie solidaire le 24 avril de 15h à 18h et le 25 avril de 9h à 13h à la Salle Jeanne d’Arc d’Arinthod.
Vente de vêtements, chaussures et accessoires. .
Recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91
English : Braderie solidaire
L’événement Braderie solidaire Orgelet a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE