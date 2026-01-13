Braderie solidaire Maison des associations Royan

Braderie solidaire

Maison des associations 61bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Profitez de centaines d’articles pour habiller toute la famille et équiper la maison à petits prix vêtements, vaisselle, petit électroménager, petit mobilier, tableaux, objets de décoration, luminaires, livres, DVD, CD, vinyles…

.

Maison des associations 61bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 63 05 90 claude.duche41@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of hundreds of items to dress the whole family and equip the home at low prices: clothing, crockery, small electrical appliances, small furniture, paintings, decorative objects, lighting, books, DVDs, CDs, vinyl?

L’événement Braderie solidaire Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan