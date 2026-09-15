Braderie Solidaire Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Braderie Solidaire

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Dépôt des dons au local situé au 5 rue Assia Djebar le jeudi 15 octobre.

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 23 59 78 royan.solidarite@orange.fr

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English :

Drop off donations at the location at 5 Assia Djebar Street on Thursday, October 15.

L’événement Braderie Solidaire Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan