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AGENDA · Royan

Braderie Solidaire Maison des associations Royan

samedi 24 octobre 2026 · Maison des associations · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
61 bis rue Paul Doumer
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Braderie Solidaire

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Dépôt des dons au local situé au 5 rue Assia Djebar le jeudi 15 octobre.
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 23 59 78  royan.solidarite@orange.fr

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English :

Drop off donations at the location at 5 Assia Djebar Street on Thursday, October 15.

L’événement Braderie Solidaire Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan

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