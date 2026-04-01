Braderie solidaire Saint-Palais
Braderie solidaire Saint-Palais vendredi 17 avril 2026.
Saint-Palais
Braderie solidaire
19 Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Ouvert à tous, venez nombreux ! .
19 Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 32 47 fanzy80@hotmail.fr
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English : Braderie solidaire
L’événement Braderie solidaire Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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