Saint-Palais

Braderie solidaire

19 Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Ouvert à tous, venez nombreux ! .

19 Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 32 47 fanzy80@hotmail.fr

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English : Braderie solidaire

L’événement Braderie solidaire Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque