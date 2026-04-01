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Braderie solidaire Saint-Palais

Braderie solidaire Saint-Palais

Braderie solidaire Saint-Palais samedi 18 avril 2026.

Adresse : 19 Rue de la Bidouze

Ville : 64120 Saint-Palais

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Palais

Braderie solidaire

19 Rue de la Bidouze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Ouvert à tous, venez nombreux !   .

19 Rue de la Bidouze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 32 47  fanzy80@hotmail.fr

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English : Braderie solidaire

L’événement Braderie solidaire Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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