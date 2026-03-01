Braderie spécial textile Le Tréhou Recyclerie Ribine Le Tréhou

Braderie spécial textile Le Tréhou

Recyclerie Ribine 1 zone artisanale de Runveguen Le Tréhou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

La recyclerie Ribine organise une braderie spéciale textile vêtements et accessoires, vendus au kilo.

Pour célébrer le printemps et le réaménagement de l’espace textile de la boutique solidaire, la Recyclerie propose une….braderie textile vente de vêtements, chaussures, sacs, accessoires et linge de maison. Déballage supplémentaire de vêtements bébé, enfants, adolescents, adultes.

Venez avec votre sac pour faire le plein de nouvelles sapes de seconde main !

Venez choisir votre nouvelle tenue préférée et découvrir le nouvel espace textile finalisé, avec des nouveaux rayonnages, sa cabine d’essayage et sa décoration sensationnelle !

Ce chantier de réaménagement est un projet soutenu dans le cadre du Fonds Réemploi Réutilisation Refashion pour la filière TLC, financé par Refashion, en partenariat avec ESS (Économie Sociale et Solidaire) France.

– Venir avec son sac.

– Balance disponible à la caisse. .

Recyclerie Ribine 1 zone artisanale de Runveguen Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne +33 7 67 48 96 93

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English : Braderie spécial textile Le Tréhou

L’événement Braderie spécial textile Le Tréhou Le Tréhou a été mis à jour le 2026-03-14 par OT LANDERNEAU DAOULAS