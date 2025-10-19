BRADERIE SPECIALE DEUX ROUES Vaudreuille
BRADERIE SPECIALE DEUX ROUES Vaudreuille dimanche 19 octobre 2025.
BRADERIE SPECIALE DEUX ROUES
AERODROME DE LA MONTAGNE NOIRE Vaudreuille Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Venez à la braderie !
Braderie spéciale 2 roues (moto, vélo, quad, trottinette…) le dimanche 19 octobre de 8h à 18h au Pôle mécanique de la Montagne Noire à Vaudreuille / 3€ le mètre et possibilité de restauration et buvette. .
AERODROME DE LA MONTAGNE NOIRE Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie polemecaniquemontagnenoire@gmail.com
English :
Come to the braderie!
German :
Komm zum Flohmarkt!
Italiano :
Venite a vedere la braderie!
Espanol :
¡Ven a la braderie!
L’événement BRADERIE SPECIALE DEUX ROUES Vaudreuille a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE