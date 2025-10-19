BRADERIE SPECIALE DEUX ROUES Vaudreuille

BRADERIE SPECIALE DEUX ROUES Vaudreuille dimanche 19 octobre 2025.

BRADERIE SPECIALE DEUX ROUES

AERODROME DE LA MONTAGNE NOIRE Vaudreuille Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Venez à la braderie !

Braderie spéciale 2 roues (moto, vélo, quad, trottinette…) le dimanche 19 octobre de 8h à 18h au Pôle mécanique de la Montagne Noire à Vaudreuille / 3€ le mètre et possibilité de restauration et buvette. .

AERODROME DE LA MONTAGNE NOIRE Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie polemecaniquemontagnenoire@gmail.com

English :

Come to the braderie!

German :

Komm zum Flohmarkt!

Italiano :

Venite a vedere la braderie!

Espanol :

¡Ven a la braderie!

L’événement BRADERIE SPECIALE DEUX ROUES Vaudreuille a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE