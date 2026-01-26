Braderie spéciale enfant place du 14 juillet Montmort-Lucy

Braderie spéciale enfant

place du 14 juillet Salle municipale Montmort-Lucy Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Tout public

Rendez-vous le samedi 7 février 2026 à la salle municipale de Montmort-Lucy pour la braderie spéciale enfant (jusqu’à 16 ans) du Secours Catholique .

Vêtements bébés, enfants et ados de seconde main en parfait état: chaussures, article de puériculture, jouets, livres jeunesse à prix mini… .

+33 6 63 32 96 88

English : Braderie spéciale enfant

