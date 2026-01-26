Braderie spéciale enfant place du 14 juillet Montmort-Lucy
Braderie spéciale enfant place du 14 juillet Montmort-Lucy samedi 7 février 2026.
Braderie spéciale enfant
place du 14 juillet Salle municipale Montmort-Lucy Marne
Tout public
Rendez-vous le samedi 7 février 2026 à la salle municipale de Montmort-Lucy pour la braderie spéciale enfant (jusqu’à 16 ans) du Secours Catholique .
Vêtements bébés, enfants et ados de seconde main en parfait état: chaussures, article de puériculture, jouets, livres jeunesse à prix mini… .
place du 14 juillet Salle municipale Montmort-Lucy 51270 Marne Grand Est +33 6 63 32 96 88
