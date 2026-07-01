Braderie sportive : la Recyclerie Sportive x Jardin21 ❁
samedi 18 juillet 2026
Informations pratiques
Le samedi 18 juillet, le jardin laisse la place à La Recyclerie Sportive, une boutique associative implantée près de la Porte de Clichy
Au programme des affaires, vêtements, matériels sportif à petits prix, pour favoriser l’accès aux sports et au ré-emploi !
La Recyclerie Sportive
81 bd Bessière
75017 Paris
☀Ouverture du Jardin21 : 12h – 02h
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette
saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21.fr
〰 Bar & restauration sur place
〰 Toutous bienvenus
〰 Horaires
mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
Nous trouver :
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Une braderie solidaire et chaleureuse autour du sport, ça vous tente ?
Le samedi 18 juillet 2026
de 14h30 à 18h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-18T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-18T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T14:30:00+02:00_2026-07-18T18:30:00+02:00
https://www.jardin21.fr/events/braderie-sportive-la-recyclerie-sportive-x-jardin21/form