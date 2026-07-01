Informations pratiques

Le samedi 18 juillet, le jardin laisse la place à La Recyclerie Sportive, une boutique associative implantée près de la Porte de Clichy

Au programme des affaires, vêtements, matériels sportif à petits prix, pour favoriser l’accès aux sports et au ré-emploi !

La Recyclerie Sportive

81 bd Bessière

75017 Paris

☀Ouverture du Jardin21 : 12h – 02h

ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

Nous trouver :

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Une braderie solidaire et chaleureuse autour du sport, ça vous tente ?

Le samedi 18 juillet 2026

de 14h30 à 18h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-18T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T14:30:00+02:00_2026-07-18T18:30:00+02:00



https://www.jardin21.fr/events/braderie-sportive-la-recyclerie-sportive-x-jardin21/form



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