Informations pratiques

Le Tréhou

Braderie textile à la recyclerie Ribine

Recyclerie Ribine 1 zone artisanale de Runveguen Le Tréhou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-26

Ribine organise une braderie spéciale textile vêtements et accessoires, vendus au kilo.

Nouveauté 2026 pour célébrer les vacances d’été, la Recyclerie propose une braderie textile sur 2 jours vente de vêtements, chaussures, sacs, accessoires et linge de maison.

Déballage supplémentaire de vêtements bébé, enfants, adolescents, adultes et chaussures.

Venez avec votre sac pour faire le plein de nouvelles sapes de seconde main ! .

Recyclerie Ribine 1 zone artisanale de Runveguen Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne +33 7 67 48 96 93

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English :

L’événement Braderie textile à la recyclerie Ribine Le Tréhou a été mis à jour le 2026-08-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS