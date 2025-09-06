Braderie textile Recyclerie Ribine Le Tréhou

Braderie textile Recyclerie Ribine Le Tréhou samedi 6 septembre 2025.

Braderie textile

Recyclerie Ribine 1 zone de Runveguen Le Tréhou Finistère



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:30:00

Date(s) :

2025-09-06

Ribine organise une braderie spéciale textile déballage de vêtements et accessoires, vendus au kilo.

Pour marquer la fin de l’été et se préparer pour la rentrée, la Recyclerie met en place un grand déballage de textile bradé.

– Braderie textile vente de vêtements, chaussures, sacs, accessoires et linge de maison avec du réassort toute la journée. Bébé, enfants, adolescents et adultes. Venez avec votre sac pour faire le plein de nouvelles sapes de seconde main.

Venez choisir votre nouvelle tenue préférée et raconter vos aventures estivales au détour d’un café.

Au plaisir de vous y voir ! .

Recyclerie Ribine 1 zone de Runveguen Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne +33 7 67 48 96 93

L'événement Braderie textile Le Tréhou a été mis à jour le 2025-08-15