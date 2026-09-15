Braderie – Veri’Days Magasin Verisport Die
samedi 19 septembre 2026 · Magasin Verisport · Die
Informations pratiques
Die
Braderie – Veri’Days
Magasin Verisport 85 avenue de la résistance Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26
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Magasin Verisport 85 avenue de la résistance Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 24 36 76 vericelfl@gmail.com
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English :
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L’événement Braderie – Veri’Days Die a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois
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