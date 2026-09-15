Braderie – Veri’Days Magasin Verisport Die

Informations pratiques

Die

Braderie – Veri’Days

Magasin Verisport 85 avenue de la résistance Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-26

Journée de promotions dans votre magasin Verisport : Cadeaux pour chaque passage en caisse !

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Magasin Verisport 85 avenue de la résistance Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 24 36 76 vericelfl@gmail.com

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English :

Sale Day at Your Verisport Store: Gifts with Every Purchase!

L’événement Braderie – Veri’Days Die a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois