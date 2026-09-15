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Braderie – Veri’Days Magasin Verisport Die

samedi 19 septembre 2026 · Magasin Verisport · Die

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Magasin Verisport
Adresse
85 avenue de la résistance
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Braderie – Veri’Days

Magasin Verisport 85 avenue de la résistance Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26

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Magasin Verisport 85 avenue de la résistance Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 24 36 76  vericelfl@gmail.com

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English :

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L’événement Braderie – Veri’Days Die a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois

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