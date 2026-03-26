Braderie Vêtements d’Occasion à l’EHPAD Mont Le Roux à Huelgoat. Huelgoat

Braderie Vêtements d’Occasion à l’EHPAD Mont Le Roux à Huelgoat. Huelgoat samedi 11 avril 2026.

Braderie Vêtements d’Occasion à l’EHPAD Mont Le Roux à Huelgoat.

55 Rue des Cieux Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Les associations Animations et Loisirs et Entraide et Solidarité organisent une braderie de vêtements d’occasion à l’EHPAD afin de financer des projets d’animations pour les résidents   .

55 Rue des Cieux Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 71 63 

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English :

L’événement Braderie Vêtements d’Occasion à l’EHPAD Mont Le Roux à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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