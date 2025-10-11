Braderie Salle polyvalente de la Mutualité Vichy

Braderie Salle polyvalente de la Mutualité Vichy samedi 11 octobre 2025.

Braderie

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Braderie organisée par le comité de quartier Champ Capelet.

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com

English :

Braderie organized by the Champ Capelet neighborhood committee.

German :

Braderie, organisiert vom Stadtteilausschuss Champ Capelet.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal comitato di quartiere Champ Capelet.

Espanol :

Mercadillo organizado por el comité de barrio de Champ Capelet.

