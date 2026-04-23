Braderie & vide-grenier Boulevard de Fourmies Roubaix
Braderie & vide-grenier Boulevard de Fourmies Roubaix lundi 11 mai 2026.
Roubaix
Braderie & vide-grenier Boulevard de Fourmies
Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 09:00:00
fin : 2026-05-11 16:00:00
Date(s) :
2026-05-11
9h à 16h
Boulevard de Fourmies
(de la Place Spriet jusqu’à la Place du Travail), rue Carpeaux rue Carpeaux (entre la rue Henri Regnault et le boulevard de Fourmies), et les rue David d’Angers, rue Puget, rue B. Palissy (de la rue H. Regnault au bd de Fourmies), rue Meissonnier (de la rue Henri Regnault au bd de Lyon) et rue de l’Amiral Duquesne (du bd de Fourmies au bd de Lyon).
**Contact **
Marie-José WILLEMOT
Café Au Vétéran
208 rue Ingres
03 20 75 76 28 06 80 61 79 91
[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)
Du 23/04/26 au 09/05/26
9h à 16h
Boulevard de Fourmies
(de la Place Spriet jusqu’à la Place du Travail), rue Carpeaux rue Carpeaux (entre la rue Henri Regnault et le boulevard de Fourmies), et les rue David d’Angers, rue Puget, rue B. Palissy (de la rue H. Regnault au bd de Fourmies), rue Meissonnier (de la rue Henri Regnault au bd de Lyon) et rue de l’Amiral Duquesne (du bd de Fourmies au bd de Lyon).
**Contact **
Marie-José WILLEMOT
Café Au Vétéran
208 rue Ingres
03 20 75 76 28 06 80 61 79 91
[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)
Du 23/04/26 au 09/05/26 .
Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 75 76 28 contact@lilletourism.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9am to 4pm
Boulevard de Fourmies
(from Place Spriet to Place du Travail), rue Carpeaux rue Carpeaux (between rue Henri Regnault and boulevard de Fourmies), and rue David d?Angers, rue Puget, rue B. Palissy (from rue H. Regnault to bd de Fourmies), rue Meissonnier (from rue Henri Regnault to bd de Lyon) and rue de l?Amiral Duquesne (from bd de Fourmies to bd de Lyon).
**Contact:**
Marie-José WILLEMOT
Café Au Vétéran
208 rue Ingres
03 20 75 76 28 06 80 61 79 91
[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)
From 04/23/26 to 05/09/26
L’événement Braderie & vide-grenier Boulevard de Fourmies Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Fabrication d’une pierre d’argile maison, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 25 avril 2026
- Jeux vidéo ado, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 25 avril 2026
- Crochet en fleurs – Créez votre fleur au crochet, Musée La Manufacture, Roubaix 25 avril 2026
- Visite guidée La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité Roubaix 25 avril 2026
- Animation jeunes publics Paysage Roubaix 26 avril 2026