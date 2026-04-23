Roubaix

Braderie & vide-grenier Boulevard de Fourmies

Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 09:00:00

fin : 2026-05-11 16:00:00

Date(s) :

2026-05-11

9h à 16h

Boulevard de Fourmies

(de la Place Spriet jusqu’à la Place du Travail), rue Carpeaux rue Carpeaux (entre la rue Henri Regnault et le boulevard de Fourmies), et les rue David d’Angers, rue Puget, rue B. Palissy (de la rue H. Regnault au bd de Fourmies), rue Meissonnier (de la rue Henri Regnault au bd de Lyon) et rue de l’Amiral Duquesne (du bd de Fourmies au bd de Lyon).

**Contact **

Marie-José WILLEMOT

Café Au Vétéran

208 rue Ingres

03 20 75 76 28 06 80 61 79 91

[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)

Du 23/04/26 au 09/05/26

9h à 16h

Boulevard de Fourmies

(de la Place Spriet jusqu’à la Place du Travail), rue Carpeaux rue Carpeaux (entre la rue Henri Regnault et le boulevard de Fourmies), et les rue David d’Angers, rue Puget, rue B. Palissy (de la rue H. Regnault au bd de Fourmies), rue Meissonnier (de la rue Henri Regnault au bd de Lyon) et rue de l’Amiral Duquesne (du bd de Fourmies au bd de Lyon).

**Contact **

Marie-José WILLEMOT

Café Au Vétéran

208 rue Ingres

03 20 75 76 28 06 80 61 79 91

[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)

Du 23/04/26 au 09/05/26 .

Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 75 76 28 contact@lilletourism.com

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English :

9am to 4pm

Boulevard de Fourmies

(from Place Spriet to Place du Travail), rue Carpeaux rue Carpeaux (between rue Henri Regnault and boulevard de Fourmies), and rue David d?Angers, rue Puget, rue B. Palissy (from rue H. Regnault to bd de Fourmies), rue Meissonnier (from rue Henri Regnault to bd de Lyon) and rue de l?Amiral Duquesne (from bd de Fourmies to bd de Lyon).

**Contact:**

Marie-José WILLEMOT

Café Au Vétéran

208 rue Ingres

03 20 75 76 28 06 80 61 79 91

[mariejosewillemot@gmail.com](mailto:mariejosewillemot@gmail.com)

From 04/23/26 to 05/09/26

L’événement Braderie & vide-grenier Boulevard de Fourmies Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme