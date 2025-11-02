Braderie Vide Grenier Bozouls

Braderie Vide Grenier

Rue Elie Plégat Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Braderie petite enfance, bourse aux jouets et livres, vide grenier, vide dressing.

Buvette, panier repas, goûter.

Organisé par l’APE de l’école publique Arsène Ratier de Bozouls. .

English :

Children’s flea market, toy and book fair, garage sale, dressing room sale.

German :

Flohmarkt für Kleinkinder, Spielzeug- und Bücherbörse, Flohmarkt, Kleiderschrankverkauf.

Italiano :

Mercatino dell’usato per bambini, fiera del giocattolo e del libro, vendita di garage, vendita di camerini.

Espanol :

Rastro infantil, feria del juguete y del libro, venta de garaje, venta de vestuario.

