Braderie Vide Grenier Bozouls
Braderie Vide Grenier Bozouls dimanche 2 novembre 2025.
Braderie Vide Grenier
Rue Elie Plégat Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Braderie petite enfance, bourse aux jouets et livres, vide grenier, vide dressing.
Buvette, panier repas, goûter.
Organisé par l’APE de l’école publique Arsène Ratier de Bozouls. .
Rue Elie Plégat Bozouls 12340 Aveyron Occitanie
English :
Children’s flea market, toy and book fair, garage sale, dressing room sale.
German :
Flohmarkt für Kleinkinder, Spielzeug- und Bücherbörse, Flohmarkt, Kleiderschrankverkauf.
Italiano :
Mercatino dell’usato per bambini, fiera del giocattolo e del libro, vendita di garage, vendita di camerini.
Espanol :
Rastro infantil, feria del juguete y del libro, venta de garaje, venta de vestuario.
