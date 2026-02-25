Braderie Vide ta chambre

Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Braderie Vide ta chambre organisée par l’APE Les P’tits Loups.

Vêtements Jouets. Réservé aux particuliers.

Ouverture aux exposants à partir de 7h30.

Emplacements 4 € le m avec table 3 € le m sans table.

* Paiement à la réservation.

Renseignements et réservations à braderie.minihic@gmail.com. .

Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Braderie Vide ta chambre Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme