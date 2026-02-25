Braderie Vide ta chambre Le Minihic-sur-Rance
Braderie Vide ta chambre Le Minihic-sur-Rance dimanche 29 mars 2026.
Braderie Vide ta chambre
Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Braderie Vide ta chambre organisée par l’APE Les P’tits Loups.
Vêtements Jouets. Réservé aux particuliers.
Ouverture aux exposants à partir de 7h30.
Emplacements 4 € le m avec table 3 € le m sans table.
* Paiement à la réservation.
Renseignements et réservations à braderie.minihic@gmail.com. .
Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Braderie Vide ta chambre Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme