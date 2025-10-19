Braderie Vintage Romans-sur-Isère
Braderie Vintage Romans-sur-Isère dimanche 19 octobre 2025.
Braderie Vintage
Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
2025-10-19
Plongez au cœur de l’ambiance unique et chaleureuse de La Braderie Vintage à Romans ! Trois jours d’animations, de découvertes et de rencontres dans un décor rétro où le passé et le présent se mêlent avec charme: Une autre belle façon d’arpenter la ville.
Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
English :
Immerse yourself in the unique and warm atmosphere of La Braderie Vintage à Romans! Three days of events, discoveries and encounters in a retro setting where past and present blend with charm: another great way to explore the town.
German :
Tauchen Sie ein in die einzigartige und herzliche Atmosphäre der Vintage-Braderie in Romans! Drei Tage voller Animationen, Entdeckungen und Begegnungen in einem Retro-Dekor, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart auf charmante Weise vermischen: Eine andere schöne Art, durch die Stadt zu bummeln.
Italiano :
Immergetevi nell’atmosfera unica e calorosa de La Braderie Vintage di Romans! Tre giorni di eventi, scoperte e incontri in un ambiente retrò dove passato e presente si fondono con fascino: un altro ottimo modo per esplorare la città.
Espanol :
Sumérjase en el ambiente único y cálido de La Braderie Vintage de Romans Tres días de eventos, descubrimientos y encuentros en un ambiente retro donde pasado y presente se unen con encanto: otra buena forma de explorar la ciudad.
