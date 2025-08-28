Braderie Vire Avenir à Vire Normandie place du 6 juin 1944 Vire Normandie

L’association des commerçants Vire Avenir propose 3 jours de braderie chez les commerçants participants à l’opération. Faites le plein de bonnes affaires! Tentez de gagner 300€ en chèques cadeaux. Le samedi structures gonflables, brocante et vide grenier (sur inscription au 02 31 66 09 69)

place du 6 juin 1944 Vire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

English : Braderie Vire Avenir à Vire Normandie

The Vire Avenir merchants’ association is offering a 3-day clearance sale at participating retailers. Stock up on bargains! Try to win 300? in gift vouchers. Saturday: inflatables, flea market and garage sale (registration on 02 31 66 09 69)

German : Braderie Vire Avenir à Vire Normandie

Der Handelsverband Vire Avenir bietet drei Tage lang einen Ausverkauf bei den teilnehmenden Händlern an. Machen Sie viele Schnäppchen! Versuchen Sie, 300? in Form von Geschenkgutscheinen zu gewinnen. Am Samstag: Hüpfburgen, Trödelmarkt und Flohmarkt (Anmeldung unter 02 31 66 09 69)

Italiano :

L’associazione dei commercianti di Vire Avenir propone una svendita di 3 giorni presso i rivenditori aderenti. Fate scorta di occasioni! Provate a vincere 300? in buoni regalo. Sabato: strutture gonfiabili, mercatino delle pulci e mercatino dell’usato (iscrizioni al numero 02 31 66 09 69)

Espanol :

La asociación de comerciantes Vire Avenir ofrece 3 días de liquidación en los comercios participantes. Hazte con las gangas Intente ganar 300? en cheques regalo. Sábado: hinchables, mercadillo y venta de garaje (inscripción en el 02 31 66 09 69)

