UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vire Normandie

Braderie Vire Avenir à Vire Normandie place du 6 juin 1944 Vire Normandie

jeudi 27 août 2026 · place du 6 juin 1944 · Vire Normandie

Braderie Vire Avenir à Vire Normandie place du 6 juin 1944 Vire Normandie

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
place du 6 juin 1944
Adresse
Vire
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Tarif

Vire Normandie

Braderie Vire Avenir à Vire Normandie

place du 6 juin 1944 Vire Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-27
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-27

L’association des commerçants Vire Avenir propose 4 jours de braderie chez les commerçants participants à l’opération. Faites le plein de bonnes affaires! Tentez de gagner 300€ en chèques cadeaux.
L’association des commerçants Vire Avenir propose 4 jours de braderie chez les commerçants participants à l’opération. Faites le plein de bonnes affaires! Tentez de gagner 300€ en chèques cadeaux.   .

place du 6 juin 1944 Vire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie Vire Avenir à Vire Normandie

The Vire Avenir retailers’ association is organising a four-day street market at the shops taking part in the event. Come and snap up some great bargains! You could win €300 in gift vouchers.

L’événement Braderie Vire Avenir à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

À voir aussi à Vire Normandie (Calvados)