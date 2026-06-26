Braderie Vire Avenir à Vire Normandie place du 6 juin 1944 Vire Normandie

Informations pratiques

Vire Normandie

Braderie Vire Avenir à Vire Normandie

place du 6 juin 1944 Vire Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

L’association des commerçants Vire Avenir propose 4 jours de braderie chez les commerçants participants à l’opération. Faites le plein de bonnes affaires! Tentez de gagner 300€ en chèques cadeaux.

L’association des commerçants Vire Avenir propose 4 jours de braderie chez les commerçants participants à l’opération. Faites le plein de bonnes affaires! Tentez de gagner 300€ en chèques cadeaux. .

place du 6 juin 1944 Vire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

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English : Braderie Vire Avenir à Vire Normandie

The Vire Avenir retailers’ association is organising a four-day street market at the shops taking part in the event. Come and snap up some great bargains! You could win €300 in gift vouchers.

L’événement Braderie Vire Avenir à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie