Braderie Vire Avenir à Vire Normandie place du 6 juin 1944 Vire Normandie
jeudi 27 août 2026 · place du 6 juin 1944 · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Braderie Vire Avenir à Vire Normandie
place du 6 juin 1944 Vire Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-27
L’association des commerçants Vire Avenir propose 4 jours de braderie chez les commerçants participants à l’opération. Faites le plein de bonnes affaires! Tentez de gagner 300€ en chèques cadeaux.
L’association des commerçants Vire Avenir propose 4 jours de braderie chez les commerçants participants à l’opération. Faites le plein de bonnes affaires! Tentez de gagner 300€ en chèques cadeaux. .
place du 6 juin 1944 Vire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie Vire Avenir à Vire Normandie
The Vire Avenir retailers’ association is organising a four-day street market at the shops taking part in the event. Come and snap up some great bargains! You could win €300 in gift vouchers.
L’événement Braderie Vire Avenir à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
À voir aussi à Vire Normandie (Calvados)
- Exposition à la Porte-Horloge Granit Mémoire de pierre Porte-Horloge Vire Normandie 1 juillet 2026
- Visite de Vire le mardi tout l’été Vire Vire Normandie 7 juillet 2026
- Un été de méditation à Vire Normandie dojo du gymnase du Val de Vire Vire Normandie 13 juillet 2026
- Stage d’arts martiaux traditionnels Japonais Aikido à Vire Normandie DOJO DU GYMNASE DU VAL DE VIRE Vire Normandie 13 juillet 2026
- Bal des pompiers à Vire Normandie Rue Lavoisier Vire Normandie 13 juillet 2026