Braderieet guinguette des commerçants Aire-sur-l’Adour

Centre-ville Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

JEUDI 14 AOUT Braderie DES COMMERÇANTS

Déballage de 9h à 18h, Et à partir de 19h30 RDV tous à la Guinguette place de la Cathédrale !Animation musicale Trio Marchands de bonheur

PAELLA géante & Tarfe aux Pommes MENU hors boisson à 13€

Réservation à l’Office de Tourisme: 05 58 71 64 70 .

Centre-ville Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

