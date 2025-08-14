Braderieet guinguette des commerçants Aire-sur-l’Adour
JEUDI 14 AOUT Braderie DES COMMERÇANTS
Déballage de 9h à 18h, Et à partir de 19h30 RDV tous à la Guinguette place de la Cathédrale !Animation musicale Trio Marchands de bonheur
PAELLA géante & Tarfe aux Pommes MENU hors boisson à 13€
Réservation à l’Office de Tourisme: 05 58 71 64 70 .
Centre-ville Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
