BRADY L’Avant-Scène Cognac Cognac

BRADY Samedi 28 mars 2026, 19h30 L’Avant-Scène Cognac Charente

BRADY

Les deux artistes Jennifer Cabassu et Théo Bluteau, en combinaisons de pelage et de silicone, accompagnent au plateau leur chienne Tabu.

Ils lui prêtent voix et corps pour qu’elle puisse pleurer, pour qu’elle puisse vous parler. Ils sont les véhicules de son rituel funéraire, de sa complainte canine, du tombeau édifié pour raconter Brady le bodybuilder, dans sa mue extrême et définitive.

Plongés dans le vertige ambigu du bodybuilding, entre réalité et fiction, ils nous parlent du désir de métamorphose, d’être soi, de faire de sa vie une œuvre d’art, de devenir des papillons. Ils nous parlent du corps, de l’amour, de l’échec et subvertissent les clichés du mâle musclé.

L'Avant-Scène Cognac 1 Place Robert Schuman, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

Jennifer Cabassu & Théo Bluteau / atlatl bodybuilding chien

Thierry Laporte