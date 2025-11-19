BRAHMS – COMEDIE LE MANS Le Mans

BRAHMS Début : 2026-01-23 à 21:00. Tarif : – euros.

Monsieur Brahms revient avec une nouvelle version de son spectacle aussi drôle que touchante. Entre rires , confidences et réflexions, il décide de sortir de sa zone de confort pour écrire un nouveau chapitre, plus vrai et plus libre que jamais. Avec un regard neuf et audacieux, Monsieur Brahms vous invite à tourner la page avec lui , celle qu’on découvre quand on ose tout recommencer…

COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72