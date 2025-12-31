Brahms, Mozart Lio Kuokman & Marie-Ange Nguci

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:50:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Durée 1h50, entracte inclus

Une véritable ode à la joie traverse ce concert, simple et fervent, sous la lumière de Brahms et Mozart.

Pur concentré de poésie et de gaieté, traversé çà et là par de brefs nuages, le Concerto pour piano n°21 de Mozart est l’un des plus acclamés dans le monde. Souvent saluée pour sa beauté mélodique et son équilibre entre le piano et l’orchestre, l’œuvre est également virtuose, notamment dans la cadence de son premier mouvement dont les traits n’effraient pas Marie-Ange Nguci. Sous une lumière mordorée s’ouvre la Symphonie n° 2 de Brahms, avant de livrer tout son éclat dans un final resplendissant. Un siècle sépare les deux œuvres, mais une émotion les réunit: la joie, simple et puissante.

Dans le cadre de la saison Unanimes !, initiative de l’Association Française des Orchestres

– Rencontre et répétition ouverte, mercredi 11 fév. 14h

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brahms, Mozart Lio Kuokman & Marie-Ange Nguci

L’événement Brahms, Mozart Lio Kuokman & Marie-Ange Nguci Rouen a été mis à jour le 2025-12-31 par Seine-Maritime Attractivité