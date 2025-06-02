BRAHMS / SCHUMANN – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

BRAHMS / SCHUMANN – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt mercredi 11 février 2026.

BRAHMS / SCHUMANN Début : 2026-02-11 à 20:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : BRAHMS / SCHUMANNBrahms et Schumann livrent une vision intime du romantisme dans ce programme a cappella, un art où le chœur accentus excelle. Sous la direction de Kaspars Putninš, le chœur déploie toute la richesse et la profondeur de ces pages d’une intensité rare.Kaspars Putninš, directeur artistique du chœur de la radio suédoise, dirige l’ensemble accentus dans un programme composé de joyaux du répertoire choral romantique. La haute estime que Schumann et Brahms éprouvaient pour la poésie depuis leur plus tendre enfance, ainsi que leur immense intuition littéraire, expliquent sans doute comment ils sont parvenus à obtenir une telle symbiose entre la poésie et la musique. D’un jet de plume, ils pénètrent le cœur poétique des textes des poètes de leur époque comme Heine, Rückert, Eichendorff, ou encore Goethe. Durée : 1h10 sans entracte PROGRAMME BrahmsTrois chants, opus 42Cinq chants, opus 104SchumannQuatre lieder extraits de l’Amour du Poète (Dichterliebe)Romances et ballades Quatre doubles-chœurs opus 141DISTRIBUTION accentusKaspars Putninš, direction

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92